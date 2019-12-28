Путин подписал закон о курилках в российских аэропортах. Воспользоваться ими смогут не все

Возвращающий курительные комнаты в российские аэропорты закон подписал 28 декабря президент Владимир Путин. Подышать никотином можно будет далеко не везде, а только в «стерильных» зонах терминалов.

Российские законодатели решили, что курилки в аэропортах не должны никого смущать, а потому будут иметь непрозрачные стены. Также кабинки оснастят системой вентиляции. Разместят курилки в зонах, где ждут выхода на посадку после досмотра пассажиры, а также трансферных зонах.

Напомним, Совет Федерации принял закон 23 декабря, до этого за документ проголосовала Госдума.

Курилок в российских аэропортах не было 7 лет. В Пулково оператор уже готовит инфраструктуру для потребителей табака.



