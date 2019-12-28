Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию. Туктамышева - только четвертая

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске 28 октября завершились соревнования у одиночниц. Первое место заняла 15-летняя москвичка Анна Щербакова, набравшая в сумме за короткую и произвольную программы 261,87 балла.

Второй стала Алёна Косторная (259,83), третьей – Александра Трусова (226,34).

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева попробовала прыгнуть четверной тулуп, но неудачно. В итоге она стала четвертой (204,63).

Напомним, что петербуржцы выиграли в соревнованиях спортивных пар и среди мужчин-одиночников.



