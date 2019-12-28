В Петербурге и Ленобласти начали «шерстить» рынок снюса. Коробки изымают на производствах и в продаже

В Петербурге и Ленобласти сотрудники Роспотребнадзора и полиции начали активную борьбу с аналогом запрещенного в РФ снюса. И в городе, и в области к 28 декабря изъяты из оборота крупные партии смеси, где табак заменен на никотин в значительной дозировке.

«Управлением из розничной сети Санкт-Петербурга уже изъято более 3000 единиц такой продукции, руководителям хозяйствующих субъектов, занимающихся оборотом продукции, направлены предупредительные письма», – говорится в сообщении городского надзорного органа.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в Северной столице как минимум 6 известных ведомству производств никотинсодержащих смесей. С участием правоохранительных органов уже накрыто одно, в общей сложности там изъяли 31 тысячу единиц продукции из оборота. Где еще 5, надзор пока не знает, но выясняет.

Хорошие новости для противников снюса есть и из поселка Федоровское Тосненского района Ленинградской области. Там сотрудники Роспотребнадзора и полицейские обнаружили склад с крупной партией бездымного табака, который навел настоящую панику среди родителей учащихся школ. Об этом рассказывает 47news.





По данным издания, улов сыщиков – сотни коробок с жевательной смесью, но не с табаком, а с никотином. Учитывая то, что в 1 сигарете содержится примерно 1,5 мг никотина, то одна «жвачка» дает тот же заряд отравы, что и 5 сигарет.

Напомним, что снюс был запрещен к обороту в России в 2015 году. Поставщики нашли альтернативу – бестабачные никотиновые конфеты. Они тоже называются «снюс». Ранее «Фонтанка» рассказывала о массовом психозе в родительских чатах в Петербурге. Одна из тревог связана со снюсами. Совет Федерации уже выступил с инициативой запрета никотиновых конфет.