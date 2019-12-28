В пригородах Петербурга похолодает до -12. Но на смену заморозкам снова придёт слякоть

Морозы нагрянут в Петербург в последние дни уходящего года. Похолодание будет недолгим и сменится мокрым снегом.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, завтра, 29 декабря, в Северной столице ожидается мороз до -3 градусов, ночью похолодает до -8. В пригородах столбик термометра опустится до -12.

В понедельник, 30 декабря, синоптики прогнозируют потепление до +4. Город на Неве накроют мокрый снег, дождь и сильный ветер. Ночью подморозит до -3. На дорогах ожидается гололедица.



