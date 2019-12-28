Поджигателей «Мерседеса» на Каменноостровском привез на дело каршеринг

Полиция Петроградского района выяснила, кто жег «Мерседес» петербурженки на минувшей неделе. Это была целая операция с арендой каршерингового автомобиля, выяснением места парковки и покупкой канистры бензина.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне оперативники уголовного розыска и полиция Петроградского района пришли к местным жителям Савкину и Галкину. Портрет их таков: им по сорок, нигде не работают, не раз имели проблемы с законом, бывали в местах не столь отдаленных. Первый, по версии следствия, и является инициатором уничтожения «Мерседеса», что полыхал ночью 23 декабря на Петроградской стороне. Для этой цели нанял Галкина и второго исполнителя, чья фамилия пока органам неизвестна.

«Злоумышленники заранее выяснили время и место парковки автомобиля «Мерседес-Бенц». Затем один из подозреваемых доставил на автомобиле «Вольво», взятой в прокат, двух других злоумышленников к месту парковки иномарки, где передал им канистру с бензином, после чего совершили поджог «Мерседеса-Бенц» и скрылись с места происшествия», – говорится в релизе полицейского главка.

Добавим штрих: криминальный мир не чужд веяниям времени, а потому «Вольво» был каршеринговым, взятым у «Яндекс. Драйва».





Когда машина полыхала, очевидцы в соцсетях предполагали, что «немец» надоел из-за срабатывающей сигнализации. Но, учитывая, что Савкин и Галкин живут далеко от Каменноостровского, 27, – в Калининском районе, эта версия не очень подходит. Возможно, дело тут в сложных взаимоотношениях с хозяйкой транспорта – состоятельной пенсионеркой, имеющей несколько квартир в городе. Ранее автомобиль уже поливали яркой синей краской.