«Думаю, перебрал с алкоголем и, не соображая, упал». Знакомые погибшего первокурсника СПбГУ не верят в злой умысел

Правоохранительные органы Петербурга рассматривают две основных версии гибели первокурсника, труп которого был найден у общежития СПбГУ на Ботанической улице. Но участие посторонних в гибели юноши исключается.

Студенты, знавшие обучавшегося на физическом факультете в СПбГУ Арсения Филатова, придерживаются версии с несчастным случаем.

«Больше верю, что сам по неосторожности упал. Проблем вроде никаких не было, всегда веселым был. Конфликтов при мне тоже никаких не устраивал, потому мысли, что его кто-то другой толкнул, вообще не возникало. Думаю, перебрал с алкоголем и, не соображая, упал», – рассказал корреспонденту «Фонтанки» его знакомый.

«Он компанейским был, любил выпить», – отметил другой.





Напомним, что тело студента утром 28 декабря обнаружил завхоз общежития. Прибывшие к 9 утра полицейские изъяли с места происшествия мобильный телефон студента и направили тело погибшего в морг для установления причин смерти. Отметим, что молодой человек этим летом был зачислен на бюджет без вступительных испытаний. В вузе так и не прокомментировали трагедию.