Правительство Украины пошло на мировую с «Газпромом». Соглашение по газу одобрено

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом» об урегулировании взаимных претензий. Распоряжение 28 декабря размещено на официальном портале украинского правительства и подписано премьером Алексеем Гончаруком.

Также правительство страны назначило уполномоченного по подписанию этого документа. Им стал министр юстиции страны Денис Малюська.

Накануне «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, которые украинской стороне присудил Стокгольмский арбитраж. Тогда арбитраж обязал «Газпром» выплатить компенсации за недопоставленный объем транзитного газа, пишет РБК.

Переговоры об урегулировании взаимных претензий «Газпром» и «Нафтогаз» вели в Минске и Берлине. Предварительной договоренности стороны достигли 21 декабря. По соглашению «Нафтогаз» отзывает иски к «Газпрому» и заключает мировое соглашение по спору в суде Женевы. Одновременно Москва и Киев договорились заключить договор на транзит газа в Европу сроком на пять лет.

Тариф на прокачку газа стороны не раскрыли, по словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, ставка тарифа является «коммерческой тайной». Вместе с тем, по оценке Минэнерго Украины, в целом сделка с «Газпромом» принесет бюджету порядка $18 млрд за пять лет, считая вместе с выплаченными $2,9 млрд. Глава российского Минэнерго Александр Новак называл решение компромиссным. Российский вице-премьер Дмитрий Козак назвал убытки «Газпрома» «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками России в вопросе транзита газа через Украину.



