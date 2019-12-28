Бронированный лимузин Сталина выкрали из гаража в Москве

Советский бронированный лимузин, выпущенный по заказу Иосифа Сталина, нашли после угона в Москве. Похитителей задержать пока не удалось.

Как пишет издание Baza 28 декабря, автомобиль обнаружили в гаражном боксе. Его стоимость оценивается в районе 2,5 миллиона долларов. Вероятно, раритетный транспорт готовили для перевозки в другое место.

Автомобиль ЗиС-115 исчез из гаража в Москве накануне. Модель была выпущена по личному заказу Иосифа Сталина тиражом в 56 экземпляров, однако прокатиться на ней генсек не успел. Лимузин принадлежит украинскому предпринимателю, пишет «Комсомольская правда». Транспорт стоял в гараже без охраны и был не на ходу. Неизвестные проникли в гараж, погрузили ЗиС на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.



