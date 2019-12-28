Пошёл в «обитель зла» лично. Журналисты заметили, что глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров провел разведку боем и зарегистрировал аккаунт в Telegram. Об этом в своих каналах 28 декабря сообщила главред Russia Today Маргарита Симоньян, а также журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Оба опубликовали скриншоты из мессенджера, где видна регистрация нового пользователя с фамилией Жаров. При этом стоит отметить, что еще в 2018 году сам Жаров заявлял изданию «Говорит Москва», что с ним можно связаться в Telegram. Вероятно, что это уже не первый аккаунт главы Роскомнадзора. Пикантность факту регистрации придает то, что Роскомнадзор уже больше года не может заблокировать мессенджер, хоть и пытается это сделать регулярно.
В октябре 2019 года Александр Жаров говорил, что намерен управиться с Telegram за год. Он рассказывал студентам-отличникам технических вузов о том, как ведомство разрабатывает новую систему противодействия распространению запрещенной информации.
Справка:
Мессенджер пытаются полностью заблокировать на территории России с 2018 года. Таганский районный суд Москвы 13 апреля 2018 года постановил ограничить доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. В настоящее время россияне продолжают пользоваться мессенджером.