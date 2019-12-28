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Город
28.12.2019 16:10
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В реконструкцию фортов Кроншлот и Цитадель хотят вложить 4,5 млрд рублей

Военные могут получить средства для восстановления двух фортов в Финском заливе. Проект 27 декабря представило Министерство обороны РФ на портале раскрытия нормативных правовых актов.

Согласно документу, реконструкцию и реставрацию фортов Кроншлот и Петр I (он же Цитадель) предполагается завершить к концу 2023 года, объем необходимых средств оценивается в 2,3 и 2,2 млрд рублей соответственно. Общая площадь двух сооружений превышает 37 тысяч кв. метров.

В военном ведомстве подчеркивают, что оба форта являются памятниками истории и культуры федерального значения и компонентами объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». Заказчиком работ выступает ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ», а необходимые бюджетные средства планируют выделять военному ведомству в течение четырех лет.

Дальнейшая судьба исторических памятников в представленных документах не оговаривается. Тогда как на состоявшемся в июне уходящего года Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк представил проект создания туристического кластера «Кронштадт. Остров фортов», включающего территорию фортов Кроншлот и Александр I. На них предлагалось открыть гостиницы, музеи, океанариум, детский технопарк, дайвинг-центр и другие туристические сооружения. Однако 25 декабря во время визита на остров Котлин губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал соглашение с ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа. По данным пресс-службы Смольного, в него также входят форты Кроншлот и Александр I. Руководство парка обещает открыть на них водные экскурсии.


Справка:

Форт Кроншлот (от немецкого Kronschlot – «Коронный замок») был заложен Петром I в январе 1704 года. В июне он уже участвовал в бое с прорывавшейся к Санкт-Петербургу шведской эскадрой. Построенный в 1721 году форт Цитадель (Петр I) защищает Каботажную гавань Кронштадта и связан с островом Котлин 350-метровой дамбой. Оба форта серьезно пострадали во время катастрофического наводнения 1824 года и были перестроены. В настоящее время они закрыты для посещения.

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