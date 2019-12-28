Airbus «Уральских авиалиний» два часа вырабатывал топливо и приземлился в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» с 149 пассажирами на борту благополучно приземлился в Екатеринбурге 28 декабря. Самолет два часа кружил над Сысертью, вырабатывая топливо.

Подробности сообщает портал E1.RU. Airbus A-320 вылетел в Симферополь, но на борту воздушного судна, выполняющего рейс U6–2931, сработал датчик неисправности одной из систем, рассказали порталу в пресс-службе «Уральских авиалиний». Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Посадка прошла успешно. Помощь экстренных служб не потребовалась. Пассажиры вылетят в Симферополь резервным бортом. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.



