Петербургские фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами России среди спортивных пар

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске в субботу, 28 декабря, завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 233,66 балла.

Второе и третье место заняли москвичи: Евгения Тарасова/Владимир Морозов (233,19) и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (219,72).

Напомним, что чемпионом России среди мужчин также стал петербуржец Дмитрий Алиев.



