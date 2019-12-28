В Петербурге открыли для движения участок проспекта Ветеранов до проспекта Будённого

Отрезок проспекта Ветеранов от проезда №5 (ул.Тимофея Федорова) до проспекта Буденного открыт для движения транспорта в Петербурге. Об этом 28 декабря «Фонтанке» сообщили читатели.

Новая дорога выведет петербуржцев из ЖК «Солнечный город» к Санкт-Петербургскому и Петергофскому шоссе. Ширина открытой дороги — по 2 полосы в каждую сторону. Еще один участок строящегося проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проезда №5 пока не открыт.

Проектную документацию для строительства дороги за собственный счет подготовил холдинг Setl Group — девелопер «Солнечного города».





Контракт стоимостью 970 млн рублей на продление проспекта Ветеранов достался компании ПО «Возрождение» в упорной борьбе. По итогам аукциона, проведенного в марте, ДТС отклонила заявки обоих участников — компаний «Орион» и «Возрождение». На втором аукционе в мае обе заявки также были признаны не соответствующими требованиям, что позволило дирекции транспортного строительства выбрать подрядчика методом запроса предложений. Им стала компания «Орион».

Не опустившее рук производственное объединение «Возрождение» отстаивало свои права через суд: компания решила оспорить протокол рассмотрения заявок, которым её заявка была признана недействительной. Параллельно с этим «Возрождение» сумело добиться запрета для ДТС на заключение контракта с компанией «Орион» до окончания разбирательства. В середине ноября «Возрождение» в двух судебных инстанциях опротестовало недопуск к аукциону. Своим решением суд заставил дирекцию транспортного строительства пересмотреть итоги майской закупки. В связи с тем, что компания «Орион» не пыталась оспорить свой недопуск к аукциону, «Возрождение» стало единственным участником торгов и одержало победу. По контракту работы должны закончиться осенью 2020 года.