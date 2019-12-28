Росстат выдал позитивный демографический прогноз до 2035 года с учетом пенсионной реформы

Росстат впервые в своих расчетах демографической нагрузки учел пенсионную реформу. Теперь к 2035 году на 1 тысячу работающих россиян придется 622 нетрудоспособных. Об этом 28 декабря сообщает РБК.

В тех расчетах, где пенсионная реформа не учитывалась, количество нетрудоспособных к 2035 году должно было составить 839 человек на 1 тыс. трудоспособных россиян. При этом из всех неработающих 553 – пенсионеры. С учетом реформы из 622 нетрудоспособных пенсионерами будет 391 человек.

В демографическом прогнозе Росстат также предрек уменьшение количества граждан к 2035 году. Согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.



