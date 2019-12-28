Петербургский завод передал ВМФ корабль «Владимир Емельянов» с корпусом из стеклопластика

Петербургский Средне-Невский судостроительный завод передал ВМФ РФ новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов» с корпусом из монолитного стеклопластика. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба предприятия.

Торжественная церемония подъёма флага состоялась в Балтийске Калининградской области. «Владимир Емельянов» — это третий корабль проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе по заказу ВМФ РФ. В 2016 году предприятие передало заказчику головной корабль проекта – тральщик «Александр Обухов», а в январе 2019 года флаг ВМФ был поднят на борту тральщика «Иван Антонов».

Корабли этого проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса меньше металлического, при этом значительно увеличивается его прочность. Такой корпус не подвержен коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен.

Морской тральщик в ближайшее время приступит к выполнению задач в составе 68 бригады надводных кораблей охраны водного района Черноморского флота.



