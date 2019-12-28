СМИ: Из штаб-квартиры МИ-6 после ремонта пропали документы «на вес золота»

После ремонта в штаб-квартире британской разведки МИ-6 в Лондоне пропали документы, в которых подробно описывается планировка здания и системы его безопасности.

Об исчезновении важных бумаг 28 декабря пишет Lenta.ru со ссылкой на источники CNN и The Sun.

«Потерять такие деликатные документы было крайне безответственно. Эти документы были на вес золота для вражеских агентов и террористов», — цитирует The Sun неназванный источник.

По данным СМИ, конфиденциальные бумаги должны были храниться в специальной защищенной комнате, к которой был доступ только у нескольких руководителей ремонтных работ. Некоторые документы после завершения работ так и не нашли.





CNN уточняет, что речь идет о документах, которые принадлежали подрядчику, а не британским властям. Журналисты издания обратились за комментарием в МИД Великобритании, однако там отказались обсуждать эту тему.

Ремонтными работами занималась компания Balfour Beatty — крупнейшая строительная группа Соединенного Королевства. После инцидента контракт с Balfour Beatty был расторгнут, уточняет The Sun.