«Это вам не ракеты запускать». В Москву к Новому году привезли искусственный снег

Москву постепенно засыпают искусственным снегом – 28 декабря сугробы появились на Тверской улице, а днем ранее его использовали для создания новогодней атмосферы в парке «Зарядье». На это обратила внимание «Медуза».

Тверская будет пешеходной до 6 января. В Сети пользователи и журналисты иронизируют, что завозом искусственного снега московские власти могли ответить на многочисленную критику уборки «невидимого» снега. Другие же просто продолжают горько смеяться над местными чиновниками. «…это вам не ракеты запускать и теслы кривые штамповать», – пишут в Твиттере под видео с Тверской.

В «Зарядье» появление снега объяснили. Так сотрудники парка заманивают посетителей, рассчитывая, что найдутся желающие посмотреть на снег с 28 декабря по 12 января. В парке также установили сибирские ели.

Ранее РБК подсчитал, что Москва потратит на празднование Нового года более 914 млн рублей.





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