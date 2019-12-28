Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева 28 декабря снялась с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске. Фамилия фигуристки пропала из поминутного расписания выхода на лед.

На чемпионате России Медведева выступала в сломанном ботинке, перемотанном скотчем. Ботинок сломался на тренировке. Аналогичный новый в Красноярске найти не смогли.

За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимает пятое место.



