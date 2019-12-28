На Новаторов бывшему бизнесмену предъявили старые долги. Он отделался дешёвым телефоном

Утро экс-предпринимателя не задалось в Кировском районе Петербурга. День начался с разговора о прошлом, у бывшего руководителя потребовали вернуть долги.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне около семи утра 40-летний инженер вышел из своей квартиры в третьем корпусе 21-го дома на улице Новаторов. Когда он сел в свой «Ленд Ровер», к машине подошли двое неизвестных и ворвались в салон. Водителя стащили на заднее пассажирское кресло. Агрессоры напомнили о компании, занимающейся строительно-монтажными работами. Бизнесом до ноября владел инженер, и якобы бывший руководитель задолжал некую сумму, поступившую ранее на счёт фирмы. Пленник заявил, что денег у него нет. Тогда у него отобрали дешёвый телефон, вывели в соседний двор и оставили там.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



