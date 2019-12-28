СМИ: В Екатеринбурге готовится к экстренной посадке Airbus «Уральских авиалиний». На борту 200 человек

Самолет «Уральских авиалиний» готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге 28 декабря. Airbus A-320 кружит над аэропортом Кольцово, вырабатывая топливо.

По данным портала E1.RU, на борту самолета, который вылетел в Симферополь, находятся 200 человек.

О причинах возврата в аэропорт пока не сообщается. В аэропорту уже дежурят бригады скорой помощи.

С представителями «Уральских авиалиний» связаться не удалось, в пресс-службе Кольцово сообщили, что прокомментируют случившееся позже.



