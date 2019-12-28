Происшествия
Под Ушаками девушка за рулём «Оки» врезалась в автомобиль на обочине. Её пассажирка погибла
Юная девушка попала в аварию на федеральной трассе «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области 28 декабря. 18-летняя водитель была за рулем автомобиля «Ока».
Как стало известно 47news, ДТП произошло под посёлком Ушаки. Девушка ехала в сторону Петербурга и врезалась в стояющую на обочине «Шкоду».
В аварии погибла 20-летний пассажир «Оки». Водитель получила травмы средней тяжести и была госпитализирована.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.