Петербурженка договорилась о покупке браслета. По адресу сделки её ждали с пистолетом

Без новогоднего подарка осталась жительница Петербурга во Фрунзенском районе. Вместо продавца украшений она встретилась с вооружённым бородачём.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне вечером 29-летняя сотрудница магазина приехала к пятому дому на улице Белы Куна. Девушка заказала в социальной сети браслет и собиралась выкупить его.

Когда она набирала номер продавца, раздался выстрел, подбежал бородатый незнакомец и потребовал отдать сумку. Но владелица расставаться с ней не пожелала, завязалась потасовка, решающим аргументом в которой стал пистолет. К агрессору также посмешили на помощь трое его приятелей. Они забрали сумку. По словам пострадавшей, в ней было 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Приняты меры к розыску подозреваемых, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



