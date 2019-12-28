Розовая змея навела панику на пассажиров поезда из Петербурга в Волгоград. Безбилетницу высадили в Ельце

Розовая змея переполошила пассажиров вагона в поезде из Петербурга в Волгоград. Пресмыкающееся мирно путешествовало в купе.

Как 28 декабря рассказали местному порталу «Все для Вас» в Елецком линейном отделе МВД России на транспорте, увидев змею, пассажиры подняли шум и в вагоне началась паника. Никто из них змею своей не признал.

В Ельце в вагон вместе с сотрудниками линейной полиции вошел и главный ветеринарный врач ОГБУ «Елецкая городская СББЖ» Алексей Шишкин, который поспешил успокоить пассажиров.

«Безбилетная змея оказалась маисовым полозом, который считается декоративным и выведен селективно. Опасности для людей этот вид не представляет, а потому змея была абсолютно безвредной и, скорее всего, испугалась больше, чем окружившие ее люди», – пишет портал.





Путешествие змее пришлось прервать. Ее отправили в липецкий зоопарк.