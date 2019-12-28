«Вытекал он долго. Вычищали 4 часа». Лера Кудрявцева показала удаленные импланты

Неприятными кадрами взбодрила свою Instagram-аудиторию телеведущая Лера Кудрявцева. В социальной сети 28 декабря она выложила снимки силиконовых вставок из грудей, поставленные ей 15 лет назад в Петербурге.

Телеведущая объясняет, что решила показать удаленные импланты «не для запугивания», а для понимания «катастрофы». «У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как « поехала форма» одной груди! Узи показывало только скопление жидкости , но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля , вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа. 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости», – написала Кудрявцева.

Она также призвала свою аудиторию следить за состоянием имплантов и понимать, что даже при «пожизненной гарантии» менять силикон все равно придется. Также девушка отметила, что нельзя забывать о болезни «грудных имплантов» и посетовала на процедуру УЗИ. «Только МРТ с контрастом», – заключила телеведущая. Напомним, 48-летняя ведущая оказалась в больнице во второй половине декабря.



