У общежития в СПбГУ обнаружили труп первокурсника с разбитой головой

У здания общежития СПбГУ на Ботанической улице в Петергофе утром было найдено тело студента. Как стало 28 декабря известно «Фонтанке», труп первокурсника-физика с разбитой головой обнаружил завхоз общежития.

По информации нашего издания, погибшим оказался студент первого курса физического факультета СПбГУ Арсений Ф. Полицейские изъяли его мобильный телефон и направили тело в морг, для установления причин смерти. Молодой человек этим летом был зачислен на бюджет без вступительных испытаний. Сейчас его тело отправлено в морг для установления причин смерти. Обстоятельства его гибели выясняются.

На момент публикации заметки в СПбГУ инцидент не прокомментировали.



