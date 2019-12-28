На Петергофском водитель «Ауди» раззадорил полицейских и сумел уйти безнаказанным

Ночную погоню наблюдали жители Красносельского района Петербурга 28 декабря. Водитель сначала разозлил полицейских, а потом сумел от них удрать.

Как стало известно «Фонтанке», после полуночи у 59 дома на Петергофском шоссе «Ауди-80» при перестроении в левый ряд задел служебный «УАЗ-Патриот», двигавшийся в попутном направлении. После ДТП автолюбитель бросил машину и поспешил скрыться.

Смотреть в новом окне читательница "Фонтанки" Юлия

«За ним погнались двое полицейских. Они кричали прохожему: «Хватай, держи его!», но никто не отреагировал. В итоге человек убежал во дворы, и они вернулись без него», — рассказала «Фонтанке» местная жительница Юлия.





В аварии никто не пострадал. «Ауди» принадлежит 29-летней петербурженке. По словам очевидцев, машина простояла брошенной до утра, увезли её около полудня.

Фото: читательница "Фонтанки" Юлия

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту ДТП проводится проверка. Полицией проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание водителя.