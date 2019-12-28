На Урале пенсионерки запустили закрытый ликеро-водочный завод и заработали больше 7 миллионов рублей

Пенсионерки в Челябинской области расконсервировали ликеро-водочный завод и заработали больше 7 миллионов рублей. Заработать еще 18 миллионов помешали силовики.

Подробности 28 декабря сообщает прокуратура региона. Спиртное в Верхнеуральске производили с 2001 по 2016 год. Затем предприятие законсервировали, оставив оборудование в исправном состоянии. «Благодаря этому пенсионерки организовали, наняв местных жителей, производство немаркированного алкоголя», – говорится в сообщении прокуратуры.

Завод снова заработал, и с ноября 2017 года по март 2018 года пенсионерки произвели более 40 тысяч бутылок водки стоимостью свыше 7,1 млн рублей. На очереди были еще 90 тысяч бутылок на 18,5 млн рублей, но продать их помешала полиция.

Против пенсионерок возбудили уголовные дела о производстве немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использовании поддельных специальных марок и незаконном использовании чужого товарного знака. Ущерб правообладателям составил 540 тысяч рублей.

Дело будет рассматривать Верхнеуральский районный суд.



