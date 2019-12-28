«В районе пятидесяти машин». На границе с Финляндией пробки, туристы не скучают и кормят синичек

Покинуть Россию и отправиться на отдых в Финляндию утром 28 декабря оказалось не так просто. Водители столкнулись с пробками, следует из данных портала «На Границе.ру».

Сложнее всего на пункте «Брусничное». «Машин в районе пятидесяти. Бывали и побольше очереди», – признается водитель Станислав. Скучающие в очереди водители могут попытаться покормить местных синиц, которые готовы есть с рук. В Брусничном стоять придется от полутора часов, если верить данным портала «Граница онлайн».

Приятнее обстоит дело на пункте в Торфяновке. Последнее сообщение от водителей гласит, что очередей на этом пункте нет. В предыдущих говорится про 5-6 машин в очередях, при всех работающих окнах. Здесь уже активно занимаются тем, что кормят синиц. Время прохождения границы — около 50 минут.

Схожим образом чувствуют себя те, кто пытается покинуть РФ через Светогорск. Водители пишут: «Движется быстро», «на Финской все окна работают, по две машины в каждом». Судя по Instagram, здесь покормить синиц сложнее всего.





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