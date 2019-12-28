Под Тихвином лёд не выдержал рыбака. Мёртвого мужчину достали из карьера под Красавой

Рыбак утонул в Тихвинском районе Ленинградской области. Мужчину подвела надежда на крепкий лед.

Тело 64-летнего жителя Тихвина достали накануне из карьера под посёлком Красава, пишет 28 декабря 47news. Мужчина был в одежде для зимней рыбалки.

Выяснилось, что утром пенсионер попрощался с супругой, взял бур и сундук и отправился на рыбалку. В оговоренный с женой срок он домой не вернулся, а на телефон отвечать перестал.



