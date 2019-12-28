В центре Петербурга «Мерседес» влетел в автобусную остановку. Два пешехода госпитализированы с переломами

Авария с выездом на пешеходную зону произошла в центре Петербурга с утра 28 декабря. Автомобиль сбил двух пенсионерок, ожидавших автобус.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 9:25 водитель «Мерседеса» у первого дома на улице Миллионной не справился с управлением на левом закруглении дороги, влетел в бордюр, затем транспорт вынесло на автобусную остановку.

Травмы получили пенсионерки, находившиеся на тротуаре. 69-летняя женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии, 72-летняя пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.



