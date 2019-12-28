Сбербанк начнет возвращать забытые в банкомате деньги назад на счет

Забытые при снятии наличных в купюроприемнике деньги банкоматы будут возвращаться на счет к невнимательным клиентам. Такую функцию внедрили на части устройств в Сбербанке, сообщает 28 декабря РБК.

«Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег», — говорят в Сбербанке.

Работать это будет так: если клиент запросил выдачу денег, но задумался и не взял их, то заботливая машина практически сразу втянет купюры назад. Практически сразу они снова будут зачислены на счет невнимательного клиента, не сумевшего забрать свои деньги. В банке подумали и о тех, кто забыл забрать не деньги, а карту. В этом случае человеку придет SMS.



