«Дама очень пьяная и лезет в бой». В Купчино «Ниссан» выбил четверной страйк

Предновогодние гулянья привели к массовому ДТП во Фрунзенском районе Петербурга поздним вечером 27 декабря. Нетрезвая дама за рулём подбила четыре автомобиля.

О петляющем «Рено» на улице Будапештской рассказали очевидцы в социальных сетях. Автомобиль двигался в сторону Малой Каштановой аллеи и свернул на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном Альмерой» и «Ладой Калиной». От удара «Лада Калина» наехала на припаркованную «Мазду», которая задела ещё одну «Ладу».

Очевидцы автомобильного безобразия вытащили из «Ниссана» нетрезвую женщину. По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, 50-летнюю автолюбительницу с отравлением этанолом доставили в НИИ скорой помощи. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

«Дама очень пьяная и лезет в бой», – комментировали горожане.



