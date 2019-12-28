«Мы никому не позволим читать нам нотации». Посла России вызвали в МИД Польши из-за высказываний Путина

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в польский МИД. Причиной послужили резкие высказывания президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», – сказал посол 28 декабря РИА Новости.

По его словам, беседа была «жесткая, но вполне корректна». «Он излагал позицию польской стороны, я – позицию российской стороны», – пояснил Андреев.

Он добавил, что речь шла о выступлении Владимира Путина сначала на саммите СНГ, а затем на коллегии Минобороны. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», – подчеркнул дипломат.





Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: «Когда я это услышал... я ему ответил...» – фюреру он ответил, Гитлеру – «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве».

Как позже заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Варшава должна извиниться за подобные высказывания.

Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши.