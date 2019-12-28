Почти 600 тонн мусора. «Чистые Игры» подвели итоги уходящего 2019 года

Создатели проекта «Чистые Игры» подвели итоги уходящего года, которые оказались внушительными. Одна из цифр – почти 600 тон мусора, собранного участниками игр не только в Петербурге, но и в разных регионах страны и даже за рубежом.

Всего за 2019 год в рамках «Чистых Игр» было проведено 442 мероприятия, в которых приняли участие 27 957 человек, собрав 593 тонны мусора. Больше всего игр прошло на весеннем и осеннем турнире, когда в один день десятки городов и тысячи участников боролись за Кубок Чистоты.

«Чистые Игры» давно снискали популярность в России и уже вышли на международный уровень. В 2019 году игры впервые прошли в 10 странах ближнего и дальнего зарубежья: Китай, Эстония, Латвия, Польша, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Малайзия, Италия и Болгария. Всего «Чистые Игры» покорили уже 17 стран.

В уходящем году проект был отмечен во многих значимых конкурсах, получил премию Лидеров Климатического развития в номинации «Экология и информация», занял первое место на премии «Доброволец России» в номинации «Вокруг меня» (от 14 до 18 лет), стал лучшим социальным предпринимательским проектом в сфере экологии Санкт-Петербурга. «Чистые Игры» также вошли в ТОП 100 лучших проектов Фонда Президентских Грантов. И самое важное – были представлены во Франции на Парижском Форуме мира.

«В этом году мы отметили первый юбилей – нам исполнилось 5 лет. Мы провели первую стажировку для иностранных координаторов и первый международный турнир. В следующем году хотим больше интегрироваться на региональном уровне, проводить самостоятельные турниры в других городах. Также мы не забываем и про иностранное развитие. Хотя рук на всё порой и не хватает, но мы уже думаем над второй международной стажировкой для иностранных координаторов, которая состоится в апреле», – поделился планами основатель «Чистых Игр» Дмитрий Иоффе.

25 апреля 2020 года «Чистые Игры» планируют провести всероссийский турнир нового уровня. Подробности уже скоро можно будет узнать на официальном сайте проекта, а также в соцсетях.