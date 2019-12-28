«Нам такую сумму просто не осилить». Шестилетнего Владика может спасти дорогостоящая протонная терапия

У шестилетнего Владика обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Мальчику провели операцию, теперь ему необходима химиотерапия и протонная терапия, которая проводится в единственной на всю Россию клинике – институте им. Березина в Петербурге. Только стоит эта процедура колоссальных денег.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Владик Салий, 6 лет.

Злокачественная опухоль головного мозга – глиобластома.

Спасёт протонная терапия. Не хватает 2 242 146 руб.

Сын рос здоровым, спортивным ребёнком, занимался плаванием, ушу, танцами. Но в сентябре этого года у него заболела голова, да так сильно, что пришлось вызвать скорую помощь. Владика отвезли в больницу, где врачи сделали ему МРТ головного мозга. Выяснилось, что в голове у сына образовалась опухоль! Хирурги сказали, что её срочно нужно удалить. Мы сильно волновались, ведь опухоль была очень большой, она располагалась в левой теменно-височно-затылочной области и давила на головной мозг.

К счастью, операция прошла успешно, новообразование полностью удалили. Сын в течение двух дней находился в реанимации, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем его состояние стабилизировалось, он достаточно быстро восстановился и с тех пор чувствует себя нормально, головные боли больше не мучают.

Но когда пришла гистология тканей опухоли, нас ждал шок. Она оказалась злокачественной! Мельчайшие опухолевые клетки могут ещё оставаться в головном мозге. Победить рак поможет протонная терапия, которую нужно провести Владику одновременно с химиотерапией. Лечение должны оплачивать мы сами, ведь единственная клиника, где его проводят в России, частная. Нам такую сумму просто не осилить, доходы в семье невелики. Умоляем, пожалуйста, помогите спасти сына!» Анна Салий, Красноярский край.

Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург):

«Учитывая диагноз, возраст пациента и необходимость применения большой дозы облучения, Владику рекомендовано проведение протонной терапии одновременно с химиотерапией. Мы сможем подавать максимальные дозы радиации на область, где была расположена удалённая опухоль, одновременно снизив интенсивность излучения на границе. Таким образом воздействие на здоровые клетки головного мозга минимизируется. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим для ребёнка».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».