«Был слышен треск и удар с левой стороны». Самолёт на Петербург развернули в Шереметьево

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» не вылетел в Петербург из Шереметьево вечером 27 декабря. О задержке рейса SU46 «Фонтанке» рассказал один из пассажиров.

Борт должен был отправиться в 23.50. «Самолет сломался на взлетной полосе. Был слышен треск и удар с левой стороны», — отметил очевидец. Затем двигатели выключили, пассажирам объявили о том, что вылет невозможен «по производственной ситуации», борт вернулся к аэропорту.

Рейс SU46 обслуживает Airbus A320. В эксплуатации самолёт находится чуть больше года. На сайте «Шереметьево» сообщается, что вылет отложен до 2.10. «Фонтанка» отправила запрос в «Аэрофлот».



