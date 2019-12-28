Начальник муниципальной полиции арестован после убийства семьи мормонов в Мексике

Мексиканские власти арестовали начальника муниципальной полиции города за подозрения в связи с убийством трех женщин и шести детей из американского штата Юта в северной Мексике в прошлом месяце, сообщают Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Наемные убийцы наркокартеля 4 ноября застрелили женщин и детей в городе Бависп мексиканского штата Сонора, что вызвало бурю возмущения в Мексике и Соединенных Штатах.

Несколько мексиканских СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов арестовали Фиделя Алехандро Виллегаса, начальника полиции муниципалитета Янос, который находится в соседнем штате Чихуахуа, по подозрению в причастности к преступлению. В сообщениях говорится, что он подозревается в связях с организованной преступностью.

Федеральный чиновник на условиях анонимности подтвердил изданиям арест Виллегаса, который последовал за задержанием других подозреваемых ранее в ходе расследования.





Мексиканские официальные лица считают, что женщины и дети были убиты в стычке между местными наркокартелями, борющимися за контроль над районом.

Под давлением администрации Трампа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обратился за помощью к США в этом деле, пригласив ФБР помочь в расследовании.