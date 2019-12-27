На Московском проспекте «Опель» уткнулся в верстовой столб, а «Форд» — в уборочную машину

Авария с выездом транспорта на пешеходную зону произошла в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 27 декабря. О ДТП «Фонтанке» рассказали читатели.

На пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки столкнулись «Форд Фокус» и «Опель Астра». От удара «Форд» вылетел на газон и закончил маршрут, уткнувшись в верстовой столб. «Опель» остановила проезжающая уборочная техника.

Сейчас к месту ДТП подъехали сотрудники МЧС и скорая. Информация о пострадавших в отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти пока не поступала.



