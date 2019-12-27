Вдову Юрия Лужкова объявили в розыск

В Калмыкии мировой суд объявил в федеральный розыск российского предпринимателя Елену Батурину, вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, по делу о клевете, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей по делу стороны Дмитрия Савочкина.

«Суд выписал предписание о явке Батуриной, объявив ее в федеральный розыск в связи с неявкой на заседания», — сказал он.

По данным агентства, Батурина обвиняется в клевете по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Заявителем по делу является Эренцен Манжеев — финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора.

Как пишет РБК, поводом для заявления Манжеева стали высказывания Батуриной в ходе судебного процесса в Австрии о том, что против него в России расследуется уголовное дело, «связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов». Манжеев называет эту информацию не соответствующей действительности.



