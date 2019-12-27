Харьковчане проголосовали за возвращение проспекту имени Жукова
Жители украинского Харькова большинством голосов поддержали переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. Результаты электронного голосования опубликованы на сайте городского совета.
«На официальном сайте Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета приняло участие в общественном обсуждении 5475 человек. В форме электронной консультации: 3668 человек (67%) поддержало предложение, 1807 (33%) — высказались против», — говорится на сайте.
Также мэрия города получала отдельные предложения и письма.
«По результатам обобщения всех представленных предложений о присвоении имени Маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в поддержку высказались 11193 человека, что составляет 86,1%, против — 1807 человек (13,9%)», — приведена в отчёте итоговая статистика.
Результаты голосования направили в Городскую комиссию по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды на дальнейшее рассмотрение.
Справка:
19 июня депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова, мэр Харькова Геннадий Кернес и выступавший на сессии уже бывший народный депутат Евгений Мураев заявили, что снесенный украинскими националистами памятник Жукову будет восстановлен. Позднее уже бывший вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в своем Twitter заявил, что правительство страны обратилось в правоохранительные органы из-за возвращения имени Жукова проспекту Петра Григоренко в Харькове. 20 июня Национальная полиция Украины по Харьковской области по обращению депутата горсовета Харькова возбудила уголовное дело из-за решения о возвращении имени Жукова проспекту Петра Григоренко. 11 августа Второй апелляционный админсуд отменил решение мэрии Харькова о присвоении городскому проспекту имени маршала Георгия Жукова.