Харьковчане проголосовали за возвращение проспекту имени Жукова

Жители украинского Харькова большинством голосов поддержали переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. Результаты электронного голосования опубликованы на сайте городского совета.

«На официальном сайте Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета приняло участие в общественном обсуждении 5475 человек. В форме электронной консультации: 3668 человек (67%) поддержало предложение, 1807 (33%) — высказались против», — говорится на сайте.

Также мэрия города получала отдельные предложения и письма.

«По результатам обобщения всех представленных предложений о присвоении имени Маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в поддержку высказались 11193 человека, что составляет 86,1%, против — 1807 человек (13,9%)», — приведена в отчёте итоговая статистика.

Результаты голосования направили в Городскую комиссию по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды на дальнейшее рассмотрение.



