Китай осуществил успешный пуск "лунной" ракеты-носителя

Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с телекоммуникационным спутником на борту. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ракета стартовала с космодрома на острове Хайнань в Южно-китайском море. Это третий пуск ракеты после успешного в 2016 году и неудачного – в позапрошлом году. За стартом ракеты следили тысячи местных жителей, также запуск транслировали в Сети.

Официальные лица китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут тестироваться ключевые технологии для будущих миссий. Носитель "Чанчжэн-5" собираются использовать в лунном проекте.

Китай принимает активное участие в новой лунной гонке. Не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а впоследствии построить на ней базу.



