Ибрагимович вернулся в "Милан"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в итальянский футбольный клуб "Милан". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На официальной странице "Милана" в Twitter опубликован ролик, анонсирующий возвращение 38-летнего шведа. По данным AFP, Ибрагимович подписал контракт на полгода.

How ready are you from 0 to Zlatan?#IZBACK pic.twitter.com/TWvNBzT0E0