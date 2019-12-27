ФРГ отказалась поставлять Украине оружие

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства, не уточнив, когда Киев обращался к Берлину с этим запросом. Кроме того, Пристайко выразил надежду, что в Германии пересмотрят свою позицию.

Он также заявил, что в настоящее время перед страной стоит вопрос "выживания как государства". Глава украинского МИД добавил, что Берлин и ЕС много сделали для Киева, но этого все равно недостаточно.

Также глава внешнеполитического ведомства Украины высказал недовольство тем, что большинство немцев не подерживают антироссийские санкции, введенные Евросоюзом после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. «Требуются санкции, чтобы держать россиян за столом переговоров», – сказал Пристайко.



