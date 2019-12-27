Из Москвы-реки вытащили мужчину

Спасатели вместе с прохожими вытащили мужчину из Москвы-реки, ему оказывается медицинская помощь, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ вечером 27 декабря.

По информации ведомства, в 20.54 спасателям поступило сообщение, что в воде на Раушской набережной напротив дома 4/5 находится человек.

"Пожарные первой пожарно-спасательной части совместно с прохожими с поверхности воды реки Москвы спасли мужчину и передали медикам", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как мужчина оказался в воде зимой, не сообщается.



