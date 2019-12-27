Госдеп США дал подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

Компании-подрядчики проекта «Северный поток — 2» должны в течение месяца остановить работы по строительству газопровода, сообщил Госдеп США. В противном случае против них будут введены санкции.

«Соединенные штаты введут санкции, если связанные со строительством стороны немедленно не продемонстрируют свои намерения остановить работы. Компаниям необходимо остановить работы в течение 30 дней. Любой компании, которая участвует в реализации ‘’Северного потока-2’’ нужно внимательно изучить, что это означает для ее деятельности», — говорится в сообщении.

Госдеп также отмечает, что ведомство, согласно действующему законодательству, должно будет в течение 60 дней предоставить доклад Конгрессу США, в котором будут обозначены юрлица, нарушающие предписания Вашингтона. Подчеркивается, что госсекретарь представит этот доклад оперативно.

«Намерение Соединенных Штатов — остановить строительство ‘’Северного потока — 2’’», – указывается в заявлении.





По словам Госдепа, Россия якобы использует «Северный поток — 2» в качестве инструмента для «агрессии» против Украины. Ведомство указывает, что Москва хочет не допустить более тесной интеграции Киева с Европой и США. Госдеп также утверждает, что «Северный поток — 2» позволит России обойтись без транзита газа в Европу через Украину, благодаря которому Киев зарабатывает существенные денежные средства.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года. Он также сообщил, что газопровод может быть достроен с помощью судна «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому» и в настоящее время находится на Дальнем Востоке. Согласно первоначальным планам «Газпрома», строительство газопровода должно было завершиться в конце 2019 года.