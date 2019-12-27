"Ще одна перемога". Зеленский высказался о выплате «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Украинский президент Владимир Зеленкий посчитал ещё одной большой победой Украины получение госкомпанией «Нафтогаз» $2,9 млрд от российского «Газпрома» в рамках решения Стокгольмского арбитража

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах — в соответствии с достигнутыми договоренностями», — написал Зеленский в Фейсбуке.

Ранее 27 декабря «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.

Россия и Украина 20 декабря в Минске подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года и урегулировании взаимных претензий в газовой сфере. До конца года должен быть подписан новый контракт на транспортировку российского газа через Украину на пятилетний срок. «Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом «Нафтогаз» и Антимонопольный комитет Украины должны отказаться от других претензий к российской компании.



