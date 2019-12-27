Происшествия
Baza назвала терактом взрыв в жилом доме в Магнитогорске. Его организаторов застрелили
Проект Baza обнародовал фильм об обрушении подъезда в жилом в доме в Магнитогорске, где погибли 39 человек. Ролик вышел на YouTube 27 декабря. Официальной версией трагедии считается взрыв бытового газа, журналисты утверждают — это был теракт.
Частичное обрушение многоэтажки на улице Карла Маркса произошло 31 декабря прошлого года. На следующий день в городе сгорела маршрутка, в ней погибли трое: Махмуд Джумаев, Алишер Каимов, Альмир Абитов. Baza считает их организаторами теракта.
По версии полиции, «Газель» взорвалась из-за баллонов газа. Журналисты утверждают, что видели результаты судмедэкспертизы Джумаева, Каимова и Абитова. Они погибли не от огня, а от пулевых ранений. Очевидцы также сообщали, что рядом с маршруткой видели скопление силовиков.
Взрыв в многоэтажке на проспекте Карла Маркса произошел в 315 квартире. Она расположена прямо над аркой дома, поэтому несущая конструкция оказалась уничтожена и подъезд сложился. По информации Bazы, эту квартиру сняли Джумаев и Каимов. Журналисты также выяснили, что они приняли ислам, после чего у них разладились отношения с женами.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о теракте в жилом доме в Магнитогорске не соответствует действительности. «Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов и не соответствуют действительности. Причиной этой трагедии стал взрыв газа», — цитирует Пескова РБК.
Справка:
Десятиэтажный дом в Магнитогорске частично рухнул 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек, 24 были спасены, шестерых достали из-под груды бетона. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Основная версия трагедии – взрыв бытового газа. 18 января ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство». Следственный комитет призвал террористам не верить.