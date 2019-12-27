Проваливший допинг-тест следователь СКР оценил свою репутацию в 10 рублей

Бывший следователь СКР Андрей Ремезов оспорил через суд причины своего увольнения. Его начальники пренебрежительно отнеслись к расследованию уголовных дел по методике Шерлока Холмса.

О долгой тяжбе Ремизова с руководством «Фонтанке» стало известно 27 декабря. Поводом стало пришествие Андрея Александровича на работу в предновогодние дни 2018 года. Его приподнятое настроение не укрылось от метких взоров и чутких носов коллег. Ремезова по указанию начальства командировали на экспертизу. Химико-токсикологическое исследование приговорило следователя к опьянению двух видов. В его крови вальсировали спиртовые и травянистые кристаллики.

Перед изгнанием из военно-следственного управления СКР Западного военного округа Ремезову выдали аттестационный лист. Послужной список из нарушений при расследовании дела в 2010 году, утери служебного удостоверения в 2016-м обновили алко- и наркоопьянение. После изгнания Ремезов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации с просьбой взыскать с ВСУ СК ЗВО 10 рублей компенсации морального вреда и аннулировать запись в аттестационном листе. Он подтверждал только «содержание в крови этанола со значительным превышением необходимого уровня погрешности». По его мнению, руководство нарушило прописанную Минздравом процедуру освидетельствования.

Дело Ремезова прошло две инстанции. На днях 1-й Западный окружной военный суд опубликовал определение, подтверждающее правоту руководства ВСУ СК ЗВО. Сведения о работе следователя под веществами признаны достоверными.



