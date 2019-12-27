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Авто
27.12.2019 20:56
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Honda идет против течения: компания уменьшает выпуск электромобилей, пока другие его наращивают

Генеральный директор компании Honda Такахиро Хачиго заявляет, что выпуск электромобилей не является для его компании приоритетным, поскольку спрос на полностью электрические автомобили по его мнению в ближайшее время расти не будет.

Мнение японского топ-менеджера противоречит оценкам многочисленных экспертов, считающих что 2020 год будет переломным в том что касается популярности электротранспорта.

Несмотря на то, что первый для компании полностью электрический городской автомобиль Honda E имеет все шансы стать на рынке бестселлером, её гендиректор больше верит в гибриды, сообщает Electrek. При этом Honda, вслед за остальным автопромом полагает, что к 2030 году примерно две трети продаж марки придется на «электрифицированные» автомобили.

Для Honda выпуск «электрифицированных» автомобилей не является целью, считает господин Такахиро Хачиго. Цель — экономичность, то, что называется «топливная эффективность», а для этого именно гибриды подходят наилучшим образом.


Однако в Европе, где инфраструктура для электромобилей развивается опережающими темпами, а с 2020 года вводятся еще более строгие экологические стандарты, городской электромобиль Honda может иметь спрос, хотя «драматического роста» продаж гендиректор Honda не предвидит.

Мнение японского топ-менеждера противоречит оценке экспертов, которую приводит в частности The Guardian. Они уверены, что следующий год может сделать электромобили настоящим мейнстримом на рынке. На это указывает то, что в 2020 году количество моделей электрокаров увеличится почти вдвое — с нынешних ста до 175, а к 2025 году их уже будет 330.

Более того, электрокары из нишевого и элитного товара постепенно начинают превращаться в товар для массового рынка. В связи с этим The Guardian упоминает электрические Mini, Opel Corsa E и Fiat 500. В этот ряд смело можно добавить и Honda E. По оценкам маркетологов общие продажи электрокаров в Европе к концу 2020 оде могут достигнуть 540 000 штук против 319 000 в этом году.

Скорее всего приняв во внимание мнение экспертов, а не японского коллеги руководство концерна Volkswagen приняло решение сразу радикально, на 50 процентов, увеличить программу выпуска электрических автомобилей. Прежняя цель в один миллион электрокаров передвинута на два года раньше на 2023 год, а цель 2025 года теперь — выпускать уже полтора миллиона электрических автомобилей, сообщает Reuters.

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