«Газпром» заплатил 3 млдр долларов «Нафтогазу», выполняя решение Стокгольмского арбитража

Компания «Газпром» выплатила Украине компенсацию за транзит, установленную решением Стокгольмского суда.



«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», – сообщил журналистам представитель «Газпрома».







Как пишет 27 декабря «Интерфакс», исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подтвердил перечисление миллиардов.

За неделю до этого в Минске был подписан межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия. Он предусматривал пакетное соглашение с выплатой российской компанией 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а также отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на 7,4 млрд долларов, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.







